Morgan contro X Factor: le accuse

Dopo l’ultima puntata del daily, Morgan si è scagliato contro X Factor. A suo dire, lo staff del talent fa montaggi scorretti, che puntano a raccontare l’opposto di quanto accade.

Nell’ultima puntata del daily di X Factor, Morgan ha avuto un confronto con i SickTeens. Il giudice ha voluto parlare con la band perché i tre componenti non sembrano troppo contenti della canzone che gli ha assegnato, ossia Voices di Russ Ballard. Marco Castoldi si è lanciato in una discussione con Alex e poi ha tuonato: “Fondamentalmente penso che il problema sia Alex, perché voi due io vi vedo diversi, più aperti e più interessati ad imparare“.

La discussione tra Morgan e i SickTeens si è conclusa con Alex che ha lasciato la stanza lasciando i suoi compagni da soli con il giudice di X Factor. Successivamente, in confessionale, il cantante ha ammesso che si è sentito attaccato da Castoldi, ma è comunque intenzionato a trovare un equilibrio con lui. La puntata del daily si è conclusa con Morgan che ha raggiunto Alex per consolarlo e fargli un discorso motivazionale.

Dopo la messa in onda del daily, i profili social di X Factor hanno condiviso un video in cui si vede Castoldi durante il confronto. A didascalia si legge: “Morgan si scontra con i Sickteens“. Il giudice ha prontamente commentato scagliandosi contro il talent:

“Abbastanza scorretto il montaggio del daily. Non c’è che dire. Mi fa passare per cattivo, ma non sta esattamente andando, anzi, non sta proprio per niente andando così e il rapporto con i ragazzi è completamente diverso. C’è molto più feeling tra me e la mia squadra rispetto agli altri, ma invece vogliono raccontare l’opposto”.