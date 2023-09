X Factor, Morgan contro Ambra: scoppia la lite per l'esibizione dei Fifth Town.

Nel corso della seconda puntata di audizioni, X Factor 2023 ha regalato diverse discussioni tra i giudici. Una di queste ha visto come protagonista Morgan e Ambra Angiolini.

X Factor, Morgan contro Ambra: scoppia la lite

Confronto acceso a X Factor 2023 tra Morgan e Ambra Angiolini. Le discussioni sono nate dopo le audizioni di Vittoria Spina, una ragazza di Monza dal carattere forte e carismatico, e quella dei Fifth Town. La prima si è esibita con una cover di I Will Survive di Gloria Gaynor, mentre i secondi con Dieci ragazze di Lucio Battisti.

Vittoria Spina e i Fifth Town dividono i giudici

L’esibizione di Vittoria Spina ha trovato il sì di Morgan e Dargen D’Amico e il no di Ambra e Fedez. La cosa, ovviamente, ha scatenato una prima discussione tra i giudici. “È la quota spettacolo. E tu lo sai molto bene“, ha tuonato Dargen rivolgendosi ad Ambra. Quest’ultima ha replicato: “Perché lo so perfettamente, che ho vinto più dischi d’oro di te?“. Morgan è rimasto in silenzio, ma ha recuperato dopo la performance dei Fifth Town.

La discussione tra Morgan e Ambra

Dopo l’esibizione dei Fifth Town, Morgan ha dato il suo via libera, facendo intendere ai colleghi giudici di essere l’unico autorevole in campo musicale. Davanti alla perplessità di Ambra, Castoldi ha tuonato: “Quello che posso dire io può ferire di più di quello che puoi dire tu“. La Angiolini ha replicato:

“Non ho parole. Io non direi di no a nessuno, se seguissimo il criterio dell’empatia. Sono schiaffoni in faccia per tutti: tu non li hai avuti? Mi dispiace, ma non sei onesto con me intellettualmente”.

La lite, per il momento, si è fermata, ma le prossime puntate di X Factor promettono tanti altri colpi di scena.