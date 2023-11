Morgan è ufficialmente fuori da X Factor? Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano il possibile licenziamento del cantautore dal talent show.

Morgan fuori da X Factor: la decisione dopo l’ultima puntata live

Morgan è ufficialmente fuori da X Factor? Alcune fonti vicine alla casa di produzione Fremantle hanno confermato a FQMagazine che si stanno preparando le carte per il licenziamento del cantautore. Nella sua intervista a Fanpage.it, effettivamente, Morgan parlava al passato. “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica” ha dichiarato, che ha parlato molto del repertorio scelto. Marco Castoldi ha criticato l’eccessiva presenza di marchi in forma di product placement.

Morgan fuori da X Factor? I dettagli

Morgan è stato sicuramente chiamato per riportare il programma al centro dei dibattiti, per tornare a puntare l’attenzione su questo talent. Solo che l’ultimo live è diventato un Morgan show e forse ha decisamente esagerato. Vero anche che continuare a parlare di questo presunto licenziamento continua a fare show. In attesa di una smentita o di una conferma, rimangono queste voci che si fanno sempre più insistenti. Ma in molti si chiedono, se Morgan è stato chiamato per animare il talent, questo programma continuerà ad essere così seguito anche senza la sua presenza?