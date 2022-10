Morta folgorata a 13 anni: aveva acceso la TV subito dopo essere uscita dalla doccia ed aver toccato l'apparecchio con le mani ancora umide

Tragedia in Brasile, dove un’adolescente è morta folgorata a 13 anni: aveva acceso la TV subito dopo essere uscita dalla doccia. I media spiegano che Iorrany Ravick Soares Rodrigues stava regolando i comandi nella sua casa di Timon quando una scarica elettrica violentissima le ha tolto la vita.

Leggo spiega che Iorrani era “ancora bagnata per aver fatto la doccia”. Dopo la scarica la povera 13enne è stata soccorsa dai suoi familiari e condotta a razzo presso l’ospedale Alarico Pacheco, purtroppo però per lei “non c’è stato nulla da fare”.

Mani bagnate sulla Tv, morta folgorata a 13 anni

Sul terribile incidente domestico è stata aperta un’indagine e dai primissimi rlievi sarebbe emerso che il televisore di Iorrani pare avesse un cablaggio difettoso che “canalizzava l’elettricità attraverso il suo telaio”.

Proprio questo questa tragica eventualità quando la 13enne ha toccato i comandi dell’apparecchio è diventata essa stessa oggetto di transito della corrente elettrica che l’ha uccisa.

L’incidente non è stato ancora chiarito bene

I media spiegano tuttavia come non sia ancor ben chiaro se la 13enne sia morta toccando la televisione “oppure l’antenna”. Solo pochi mesi fa ma in Argentina un’altra ragazza ragazza di 17 anni era morta dopo essere stata folgorata mentre toccava il suo telefono in carica.