Morta in casa a 45enne: "Era in perfetta salute"

Una morte improvvisa, di quelle a cui davvero non si riesce a dare spiegazione.

La 45enne Barbara Broggi, originaria di Treviso, ha perso la vita in casa sua a causa di un malore. La donna, secondo chi la conosceva, era in perfette condizoni di salute: per lei è stata disposta l’autopsia.

Treviso, morta Barbara Broggi: la 45enne è stata stroncata da un malore

Barbara Broggi è morta all’età di 45 anni. La donna è stata stroncata da un malore mentre si trovava da sola nella sua casa di Vazzola, nelle vicinanze di Treviso.

La donna era un addetto al confezionamento dell’azienda Amorim Cork di Conegliano e, secondo chi la conosceva bene, era in perfette condizioni di salute.

La chiamata dei soccorsi e il decesso

A dare l’allerme sono stati gli stessi colleghi di Barbara, preoccupati dal fatto di non vederla arrivare al lavoro. I colleghi hanno telefonato al marito che, impegnato a sua volta nel suo turno di lavoro, ha fatto affidamento su un’amica di famiglia provvista delle loro chiavi di casa perchè andasse a controllare se fosse successo qualcosa.

È stata dunque l’amica dei coniugi a fare la macabra scoperta. Inutile il successivo intervento dei soccorsi, Barbara al momento del ritrovamento del suo corpo era già morta da ore.