Morta la zia di Benedetta Rossi: "Non ho fatto in tempo a darle l'ultimo saluto"

Benedetta Rossi ha dato la notizia più triste: è infatti scomparsa l’amata zia Giulietta. La nota cuoca ha condiviso sui social un post molto commovente nel quale la zia viene ritratta in alcuni momenti fatti di quotidianità: “Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo”, ha scritto su Instagram.

Benedetta Rossi, morta zia Giulietta: il toccante messaggio sui social

Le parole che Benedetta Rossi ha affidato sui social sono quanto mai dolci e ci raccontano molto di quanto fosse legata a zia Giulietta, tanto da definirla un altro “pilastro della sua vita”, insieme alla nonna. Ricordiamo infatti che l’amata nonna Blandina è scomparsa nei mesi scorsi alla veneranda età di 99 anni:

“Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane. Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia”.

Le preoccupazioni di Benedetta dopo il funerale della nonna

In seguito al funerale della nonna Blandina, Benedetta Rossi, sempre sui social, aveva manifestato preoccupazione per le condizioni di salute di zia Giulietta, pur dicendosi sicura che si sarebbe ripresa: “Sono sicura che zia anche questa volta tiri fuori la grinta che la contraddistingue, solo che l’altro giorno ci ha fatto spaventare parecchio, lei ha detto che è rimasta sola dopo aver perso la sua amica, ma stiamo cercando di farle capire che deve essere forte anche per noi, e sono sicura ci stupirà ancora una volta con la sua voglia di vivere e continuare a sorridere”, aveva dichiarato. Un legame indissolubile tra le due donne che ora possono finalmente stare insieme.