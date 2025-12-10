È morta Sophie Kinsella: la scrittrice di “I Love Shopping” ci lascia a 55 anni

È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che avrebbe compiuto 56 anni il 12 dicembre, lottava da tempo contro un tumore al cervello. La famiglia ha annunciato la scomparsa sui social: “È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia“.

Sophie Kinsella e una carriera di successo

Nata Madeleine Sophie Wickham, Sophie Kinsella è diventata famosa in tutto il mondo per la serie I Love Shopping, pubblicata dal 2000. Prima di dedicarsi alla narrativa leggera e umoristica, aveva lavorato come giornalista economica. I suoi romanzi, tradotti in oltre 40 lingue e venduti in più di 45 milioni di copie, hanno segnato il genere della «chick lit». La saga ha generato anche il film Confessions of a Shopaholic (2009), interpretato da Isla Fisher. Laureata in Politica, Filosofia ed Economia al New College di Oxford, Kinsella lascia un’eredità letteraria amata da intere generazioni di lettori.

Sophie Kinsella e la battaglia contro il tumore al cervello

Dal 2022, Sophie Kinsella combatteva contro un tumore al cervello aggressivo, diagnosticato come glioblastoma. L’autrice stessa aveva condiviso la notizia con i fan nell’aprile 2024, spiegando di aver subito un’operazione chirurgica seguita da cicli di radioterapia e chemioterapia.

“Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di cancro aggressivo al cervello. Non l’ho condiviso prima perché volevo essere sicura che i miei figli potessero sentire ed elaborare la notizia in privato e adattarsi alla nostra nuova normalità”.

In diverse interviste aveva parlato del coraggio con cui affrontava la malattia, mostrando gratitudine per il sostegno della famiglia, degli amici e dei medici che l’avevano seguita.

