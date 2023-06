Morte Berlusconi: nel 1990 l'ex premier fece costruire un mausoleo privato ad Arcore con 36 loculi per parenti e amici. Tuttavia non è ancora chiaro se sarà sepolto lì.

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di uno degli uomini più influenti della politica e società italiana. Quattro volte presidente del Consiglio, l’ex patron Mediaset debuttò nello scenario politico del Paese tramite il suo iconico partito, Forza Italia. Molte le curiosità che hanno caratterizzato la vita di Berlusconi, tra queste la costruzione nel 1990 di un mausoleo privato presso la sua tenuta ad Arcore con 36 loculi per parenti e amici. Tuttavia, non è stato ancora confermato se Berlusconi sarà seppellito qui. Il “mausoleo di Arcore” venne progettato dall’architetto Pietro Cascella ed è situato nel parco di Villa San Martino, di proprietà dell’ex premier. L’edificio, costruito con marmo di Carrara, è conosciuto anche come “Volta celeste”.

Morte Berlusconi: la scultura caratterizzante il “mausoleo di Arcore”

All’esterno del mausoleo vi è una scultura che, come dichiarato da Pietro Cascella nel corso di un’intervista a Ugo Gregoretti, richiama le costellazioni. Come informa il Post, l’accesso al mausoleo è possibile tramite una scala in travertino. La camera mortuaria si trova in un sotterraneo.

Il sarcofago di Berlusconi

La tomba destinata alla salma di Berlusconi consiste in un sarcofago in marmo bianco. Intorno al tumulo c’è un fregio particolare: una catena che rappresenta il legame indissolubile dell’ex premier con i suoi amici e famigliari.