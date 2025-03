Un caso inquietante

La morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita a Perugia, ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi inquietanti. Secondo le prime indagini, il giovane potrebbe essere stato vittima di una rete di truffe online. Francesco Mangano, legale della famiglia, ha dichiarato che il ragazzo era stato influenzato da individui coinvolti in attività illecite come il carding e il phishing. Queste pratiche, che sfruttano la vulnerabilità di giovani come Andrea, pongono l’accento su un problema sociale sempre più preoccupante.

Attività illecite e organizzazioni piramidali

Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti riguardo all’acquisto di un computer e all’affitto dell’appartamento in cui è stato trovato il corpo. Mangano ha sottolineato come queste transazioni siano recenti e suggeriscano l’esistenza di un’organizzazione piramidale che recluta giovani per attività criminali sul web. La presenza di 41 schede SIM nel bed & breakfast dove è avvenuto il ritrovamento solleva ulteriori interrogativi. Chi le ha inviate e quale scopo avevano? Questi elementi potrebbero essere cruciali per comprendere la rete di adescamento che ha coinvolto Andrea.

Indagini in corso e risvolti legali

Le indagini, condotte dalla Procura di Raffaele Cantone, hanno già portato all’arresto di un giovane per istigazione o aiuto al suicidio. Un altro soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati, rivelando una condotta che il legale di Andrea definisce inquietante. In particolare, quando il giovane ha manifestato la volontà di ritirarsi da un proposito suicida, non ha trovato supporto, ma solo chi lo ha spinto verso il baratro. Questo aspetto mette in luce la necessità di un intervento più incisivo contro le reti di adescamento online, che possono avere conseguenze devastanti.