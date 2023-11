Morte Giulia Cecchettin, Giorgia Meloni annuncia il ddl anti-violenza: "In Senato la prossima settimana"

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio scritti dai politici italiani dopo la scoperta dell’atroce morte di Giulia Cecchettin. La ragazza era scomparsa lo scorso sabato con l’ex fidanzato Filippo Turetta, ma nella giornata del 18 novembre il suo corpo è stato ritrovato senza vita nei pressi del lago di Barcis. Ad ucciderla, secondo quanto scoperto, sarebbe stato proprio Turetta: è l’ennesimo femminicidio di questo 2023 in Italia.

Morte Giulia Cecchettin: il messaggio di Giorgia Meloni

“Avevamo tutti sperato in questi giorni che Giulia fosse viva. Purtroppo le nostre più grandi paure si sono avverate. Uccisa. Provo una tristezza infinita nel vedere le fotografie sorridenti di questa giovane ragazza e, insieme alla tristezza, una grande rabbia” – inizia con queste parole il messaggio di addio di Giorgia Meloni a Giulia Cecchettin. “Ringrazio le Forze dell’Ordine italiane e tedesche per il lavoro congiunto che ha assicurato alla giustizia il presunto assassino. Giulia è la 102esima donna uccisa in Italia nel 2023 e la 53esima vittima per mano del proprio partner o ex. Una scia di violenza contro le donne che continua da anni con numeri addirittura più drammatici di questi in passato” – prosegue ancora la premier denunciando, dati alla mano, un 2023 nero per l’Italia – “Ogni singola donna uccisa perché colpevole di essere libera è una aberrazione che non può essere tollerata e che mi spinge a proseguire nella strada intrapresa per fermare questa barbarie”.

Morte Giulia Cecchettin: il ddl anti-violenza

In questo modo non si può andare avanti, e il concetto è ben chiaro anche nella testa del Presidente del Consiglio: “È già stato approvato all’unanimità dalla Camera, e mercoledì sarà in aula al Senato, il nostro disegno di legge per il rafforzamento delle misure di tutela delle donne in pericolo” – dice Meloni in riferimento al ddl anti-violenza. “Sono considerevolmente aumentati i fondi per il piano anti-violenza e per la tutela delle donne in uscita da situazioni di violenza. È già pronta una campagna di sensibilizzazione nelle scuole“ – conclude Meloni.