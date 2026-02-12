Un’intera generazione nelle ultime ore sta piangendo la scomparsa di James Van Der Beek, l’attore statunitense noto per il ruolo di Dawson Leery nella serie Tv cult degli anni Novanta “Dawson’s Creek”, morto a soli 48 anni per un tumore al colon retto. Katie Holmes, la Joey della serie Tv, ha voluto dirgli addio con un lungo post su Instagram.

Morte James Van Der Beek: un’intera generazione in lutto

Tanti di noi sono diventati grandi guardando “Dawson’s Creek”, la serie Tv cult che dal 1998 al 2003 ha accompagnato milioni di telespettatori. Per un’intera generazione sono ore tristi, di lutto, per la morte di uno dei protagonisti, James Van Der Beek, che vestiva i panni di Dawson Leery, il ragazzo biondo, sognatore e romantico, che ha commosso e emozionato con la sua ingenuità e spontaneità. James è morto a soli 48 anni per colpa di un tumore al colon retto, lascia la moglie Kimberly e i loro sei meravigliosi figli. Lo scorso settembre c’è stata la reunion del cast di “Dawson’s Creek“, alla quale Van Der Beek non ha potuto prendere parte, per via delle sue condizioni di salute. Katie Holmes, la Joey della serie, la ragazza amata e poi persa da Dawson, ha voluto dire addio all’attore con un lungo e commovente post sui social. Ecco le sue parole.

Morte James Van Der Beek: la toccante lettera di addio di Katie Holmes

Katie Holmes, in “Dawson’s Creek”, interpretava Joey Potter, la migliora amica di Dawson, poi il suo grande amore. Nonostante il finale della serie non li abbia visti finire insieme, le emozioni che questa coppia ha dato al pubblico sono state tantissime. Con una lettera pubblicata sui social, l’attrice ha voluto dire addio così a James Van Der Beek: “Grazie James. Condividere con te lo spazio della tua immaginazione è stato qualcosa di sacro. Respirare la stessa aria nel mondo della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati e al sicuro nella loro espressione. Questi sono alcuni dei ricordi, insieme alle risate, alle conversazioni sulla vita, alle canzoni di James Taylor, sono avventure di una giovinezza unica. Coraggio. Compassione. Altruismo. Forza. Un amore per la vita e la scelta di viverla con l’integrità di chi considera la vita un’arte, creando un matrimonio meraviglioso, sei figli amorevoli, il viaggio di un vero eroe. Piango questa perdita con un cuore che custodisce la realtà della tua assenza e una profonda gratitudine per l’impronta che hai lasciato in esso. A Kimberly e ai bambini, siamo qui per voi, sempre. E lo saremo sempre, per riempirvi di amore e compassione“.