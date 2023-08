Mariarosa Turturiello, 23enne deceduta a San Gregorio Magno, è morta a causa di un arresto cardiaco. Lo ha rivelato il risultato dell’autopsia.

Morte Mariarosa Turturiello, i risultati dell’autopsia: “Arresto cardiaco”

Mariarosa Turturiello è deceduta ieri sera, mercoledì 16 agosto 2023, a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Aveva solo 23 anni e si trovava in una delle cantine dell’evento Baccanalia, dove stava lavorando. La giovane ha accusato un malore ed è deceduta in pochi istanti. Purtroppo i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. La giovane è morta a causa di un attacco cardiaco, come confermato dall’autopsia effettuata dal medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Salerno presso l’ospedale di Oliveto Citra.

Morte Mariarosa Turturiello: il cordoglio

“Togliendoci il tuo sorriso, hai tolto il nostro sorriso” ha scritto su Facebook la Pro Loco di Ricigliano. Sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social network dopo la notizia della morte della giovane Mariarosa Turturiello, di soli 23 anni. La comunità è in lutto e la prima serata dell’evento Baccanalia è stata ufficialmente annullata in segno di rispetto e di cordoglio per questa morte.