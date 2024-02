Il corpo senza vita di Alexei Navalny è stato mostrato, dopo giorni di insistenza, solo nella giornata di ieri a sua madre. La donna, Lyudmila Navalnaya, lo ha fatto sapere in un videomessaggio nel qale racconta anche quale potrebbe essere il destino della salma di suo figlio.

Navalny, mostrato alla madre il cadavere: il video

L’oppositore di Vladmir Putin, Alexei Navalny, era morto in Russia la scorsa settimana, in circostanze misteriose. L’uomo si trovava in un duro carcere ed ex Gulag della Siberia e lì avrebbe perso la vita per cause naturali, almeno secondo quanto raccontato dalle autorità del Paese. In realtà, starebbe prendendo piede l’ipotesi che il giovane sia stato ucciso con una particolare tecnica appartenuta al Kgb, quella del pugno sul cuore. Dopo giorni e giorni di insistenze, il suo cadavere è stato mostrato ieri alla madre che ci ha tenuto ad informare tutti tramite un video.

Navalny, mostrato alla madre il cadavere: l’incontro

“Vogliono che tutto sia fatto di nascosto senza la possibilità di salutarlo” – ha spiegato Lyudmila Navalnaya, parlando del fatto che Alexei potrebbe essere seppellito in un luogo segreto, in un momento che non sarà reso pubblico. “Ieri seri sera mi hanno condotta all’obitorio, mi hanno mostrato mio figlio, hanno detto che hanno stabilito le cause della morte, che tutti documenti medici e legali sono pronti e io ho firmato la dichiarazione di morte: in base alla legge mi devono dare immediatamente Alexei, cosa che non hanno fatto“ – racconta la donna parlando della tremenda esperienza. La mamma dell’oppositore di Putin è chiara nella sua richiesta: “Sto registrando questo video perché hanno iniziato a minacciarmi guardandomi in faccia mi dicono che se non acconsento a funerali segreti qualcosa accadrà alla salma di mio figlio. Io non voglio speciali condizioni, voglio che tutto sia fatto in base alla legge. Esigo che mi diano il corpo di mio figlio“.