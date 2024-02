Il periodico russo sostiene che la salma dell’attivista, morto in carcere all’età di 47 anni, si troverebbe presso l’obitorio dell’ospedale di Salekhard e che sul corpo siano stati trovati diversi lividi.

Nuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny

Novaya Gazeta riferisce che i segni potrebbero essere stati provocati dalle convulsioni e dal conseguente massaggio cardiaco. Queste informazioni si scontrerebbero con la prima versione fornita dai funzionari russi, secondo i quali la causa del decesso sarebbe stata una trombosi. In questo caso, invece, si potrebbe trattare di arresto cardiaco. Kira Yarmysh, portavoce del principale leader dell’opposizione russa, ha confermato sabato che Navalny è morto il 16 febbraio alle 14.17 ora locale, nella colonia penale Polar Wolf dove stava scontando la sua pena. Non è tuttavia ancora chiaro dove si trovi il corpo, così come rimane controversa la causa del decesso.

La morte prematura

Il tabloid tedesco Bild afferma che la morte di Navalny sia avvenuta “forse poco prima di una sua possibile liberazione” per uno “scambio di detenuti” tra Russia, Germania e Stati Uniti. “Secondo la Bild, era in programma uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino” spiega il giornale, aggiungendo “Putin voleva riavere l’assassino di Tiergarten, un agente che aveva sparato a un oppositore del regime a Berlino nel 2019. Lo ha persino accennato pubblicamente in un’intervista con Tucker Carlson. Si parlava della possibilità che Putin, in cambio, rilasciasse Navalny“.

La famiglia chiede risposte

Secondo quanto raccontato dal portavoce e dai legali di Alexei Navalny, dopo aver ricevuto la notizia della morte la madre, Lyudmila Navalnaya, si è recata alla colonia penale nell’insediamento di Kharp, trovando tuttavia l’obitorio di Salekhard chiuso. Quando poi l’avvocato ha cercato di mettersi in contatto con i funzionari, gli è stato riposto che il corpo del figlio non si trovava lì. Al momento la versione ufficiale fornita dal penitenziario è che il dissidente sia morto per “sindrome di morte improvvisa”.