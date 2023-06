Vittorio Sgarbi ha svelato qualche dettaglio sul futuro della salma di Silvio Berlusconi, a poche ore dal funerale. Secondo il sottosegretario alla Cultura, l’ex premier verrà cremato e tumulato nel Mausoleo di famiglia ad Arcore.

Morte Silvio Berlusconi: sarà cremato e tumulato nel Mausoleo di famiglia ad Arcore

A poche ore dai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, resta l’incognita sul futuro della salma. Un indizio è stato dato da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e grande amico di Berlusconi. Si parla di cremazione e tumulazione nel Mausoleo di Arcore. Una soluzione scelta anche per il padre Luigi e la madre Rosa. I due coniugi, inizialmente seppelliti al Cimitero Monumentale di Milano, erano stati fatti poi cremare e trasferiti ad Arcore. Lo ha confermato lo stesso Vittorio Sgarbi. “Il fatto che abbia risolto in quel modo per i genitori mi fa pensare che sia una soluzione che riteneva praticabile” ha aggiunto. Se la cremazione dovesse avvenire, resta da capire dove e quando. La soluzione più logica è il crematorio di Lambrate, a Milano, ma non sono trapelate informazioni sulla volontà della famiglia.

Le parole del sindaco di Arcore

Il Comune di Arcore non ha ricevuto nessuna comunicazione, ma in ogni caso è privo di crematorio. Il sindaco Maurizio Bono, ribadendo come la tumulazione nel mausoleo di Villa San Martino “tecnicamente non si possa fare” ha aggiunto che “se lo cremano e vogliono trasferire l’urna cineraria ad Arcore, per noi non c’è problema“. “Dev’essere comunicato dove viene trasferita e deve prenderla in consegna uno dei residenti in Villa San Martino, ovvero la signora Marta Fascina e Pier Silvio Berlusconi” ha aggiunto il primo cittadino.