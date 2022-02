Morti di Covid, il numero delle vittime "con" e "per" potrebbe essere più alto. Secondo alcuni calcoli l’Italia non ha censito tutti i morti nel 2020.

Morti “con” e “per” Covid, perché il numero delle vittime potrebbe essere più alto. La distinzione pare non avere alcun senso, nonostante sia promossa da virologi e infettivologi del calibro di Matteo Bassetti.

Morti “con” e “per” Covid: il numero delle vittime potrebbe essere più alto

Il bollettino dei decessi Covid non avrebbe alcuna necessità di cambiare i conteggi per adattarli maggiormente alla realtà. Secondo alcuni esperti, è più fondata l’ipotesi che la recente coda di alta mortalità con, in parallelo, un calo dei contagi, possa essere causata dalla variante Delta.

In base ad alcuni calcoli, l’Italia non ha censito tutti i morti nel 2020 e ne sarebbero sfuggiti circa 27 mila. Partendo dai numeri Istat e dal concetto di mortalità attesa, che si calcola facendo una media di quella rilevata in cinque anni, i decessi nel 2020 sarebbero dovuti essere 645 mila.

A questi, aggiungendo i 74 mila per Covid riportati nei bollettini della Protezione Civile, si arriva a un totale di 719 mila.

Morti Covid, il numero delle vittime: “Nessuna spiegazione epidemiologica”

“In un altro studio Istat-Iss sui decessi in eccesso osservati nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alla media del periodo 2015-2019, si è evidenziato un aumento significativo di altre cause che, al momento, non trova una spiegazione di natura epidemiologica”, ha dichiarato Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale della Salute.

“Parlo di polmoniti e influenza (10% del totale dei decessi in eccesso), demenze e malattia di Alzheimer (5% del totale dei decessi in eccesso), cardiopatie ipertensive (5% del totale dei decessi in eccesso) e diabete (3% del totale dei decessi in eccesso)”, ha specificato l’esperto.

Morti Covid, il numero delle vittime secondo Istat e Iss

Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istat sulle cause dei decessi dei contagiati alla data del 25 maggio 2020, il Covid sarebbe la causa direttamente responsabile della morte dell’89% dei positivi.

Il restante 11% è attribuibile a malattie cardiovascolari (4,6%), tumori (2,4%), malattie del sistema respiratorio (1%) e altro.

“Confrontando la mortalità attesa con quella effettiva in era Covid, scopriamo che i decessi attribuibili ai contagi negli altri Paesi europei non sono dissimili dai nostri”, ha detto Graziano Onder, che per l’Iss cura il rapporto sui decessi da Coronavirus.