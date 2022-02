Morti Covid in Italia, per gli scienziati i calcoli devono essere rivisti

Solamente in Italia i morti di Covid non calano, gli scienziati: "Indagare in maniera approfondita".

I morti di Covid in Italia rimangono di un numero preoccupante. È da considerare che i dati relativi ai decessi risultino essere nel nostro Paese sensibilmente superiori rispetto al resto d’Europa. Lo scorso 4 febbraio ci sono stati nuovi 433 morti.

Il bollettino quotidiano oscilla tra le 350 e le 450 vittime. Numeri da non prendere certo sottogamba. I morti di gennaio sono stati 9.500 e non accennano a diminuire. Anche il numero di contagi non scherza registrando nello Stivale un importante tasso di letalità. Perché l’Italia sembra essere ancora una fucina di contagi nonostante le vaccinazioni di massa e le opportune prevenzioni vigenti?

Morti Covid: situazione preoccupante in Italia

Eppure, anche in altri stati europei le percentuali di vaccinazioni sono dopotutto analoghe a quelle italiane. Come mai dunque solo nel nostro paese il numero di morti continua a essere importante? Nel nostro paese i decessi continuano a essere ancor più alti rispetto a nazioni come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Gismondo: “Indagare sulla casistica in maniera approfondita”

Maria Rita Gismondo, virologa del Sacco di Roma, ha spiegato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Repubblica: “Bisogna indagare in maniera approfondita sulla casistica per capire perché in Italia, nonostante il calo di contagi e di ricoveri, il dato dei morti è così alto.

Potrebbero esserci ancora decessi dovuti alla variante Delta ma potrebbe esserci anche un’errata codificazione dei decessi Covid come in molti stanno ormai evidenziando”.

Vaia: “Numeri eccessivi”

Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, ha specificato circa l’argomento morti Covid in Italia: “Pur considerando una coda della Delta e che la nostra popolazione è anziana, comunque i numeri sono eccessivi e probabilmente chi di dovere dovrà fare analisi approfondita del numero dei morti analizzando ogni dettaglio.

C’è chi è deputato a farlo e sono certo che lo farà”.