Continua la scia dei morti sul lavoro in Italia: questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 55 anni mentre era all’opera, intorno alle 12, a Pontida, in provincia di Bergamo. Come informa Repubblica, l’uomo lavorava per un’azienda di acciai locale, la Mf Acciai, in via Bergamo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lo sventurato non c’è stato nulla da fare.

Morti sul lavoro, incidente a Pontida

Secondo quanto è stato riferito, un tragico incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio che è stato schiacciato da una macchina durante il suo turno all’interno dell’impianto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori dell’Areu 118, che sono arrivati sul luogo con due mezzi di soccorso avanzato e un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco, purtroppo, l’uomo non ha potuto essere salvato.

Morti sul lavoro, l’intervento dei carabinieri

L’incidente ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri, oltre a tecnici specializzati dell’Ats, responsabili di indagare sugli infortuni sul lavoro.

Morti sul lavoro: una serie inquietante

Solo l’ultimo tragico episodio in una serie inquietante: nel 2023, il numero di vittime sul luogo di lavoro in Lombardia ha raggiunto quota cento. Da FanPage si legge che il sinistro più recente è avvenuto a Seregno, nella provincia di Monza e Brianza, il lunedì 16 ottobre scorso. In circostanze ancora oggetto di indagine, un operaio è caduto da un’impalcatura situata a circa sei metri d’altezza. Le sue condizioni sono estremamente gravi in questo momento.