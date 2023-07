È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne del famoso attore Robert De Niro: al momento non sono note le cause del decesso del giovanissimo.

È morto a 19 anni il nipote di Robert De Niro

Robert De Niro e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto, arrivato in maniera improvvisa e crudele. È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne dell’attore, che come il nonno aveva intrapreso la carriera cinematografica, anche se solo da qualche anno. A dare la tragica notizia è stata la madre della vittima, Drena, nonché figlia adottiva della star, che ha annunciato la morte del ragazzo via social:

«Non so come vivere senza di te… vorrei che l’amore potesse salvarti» – ha scritto in un post.

Al momento le cause della morte del giovane non sono ancora state rese note.

I sette figli di Robert De Niro

Drena è una figlia adottiva della star di Hollywood, che recentemente in un’intervista rilasciata a a ET Canada – e in occasione del nuovo film del 79enne “About My Father” – ha rivelato di avere ben sette figli.

E lo ha fatto in maniera piuttosto divertente: L’intervistatore ha affermato: «So che hai sei figli». Ma De Niro lo ha corretto: «Sette, in realtà – e poi ha sganciato la notizia bomba -. Ho appena avuto un bambino».