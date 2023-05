Sale a quota sette il numero di figli di Robert De Niro: la rivelazione è stata fatta dallo stesso attore, 79 anni, durante un’intervista rilasciata per promuovere il suo nuovo film About My Father.

Robert De Niro ha rivelato di avere sette figli: “Ho appena avuto un bambino”

Un giornalista di ET Canada ha chiesto all’attore del Padrino come fosse essere padre di sei figli. In quell’occasione, De Niro ha risposto di non avere sei figli ma sette: ha infatti raccontato di aver recentemente accolto un nuovo bambino nella sua vita. Non ha, però, voluto rivelare né il nome né il sesso del piccolo.

“Ho appena avuto un bambino”, ha detto. L’attore premio Oscar non ha rivelato neppure l’identità della madre del bimbo ma è noto che la sua ultima relazione sia stata con l’istruttrice di arti marziali Tiffany Chen. I due sono stati fotografati mentre si tenevano per mano nel luglio del 2022 e nel marzo di quest’anno: lei era incinta quando ha lasciato Giorgio Baldi a Santa Monica, in California.

In merito alla vicenda, il rappresentante dell’attore ha confermato al DailyMail.com che De Niro non ha commesso un errore e che ha davvero sette figli.

L’intervista rilasciata a ET Canada è stata organizzata nel mese di maggio durante la promozione del nuovo film del 79enne About My Father.

La rivelazione

Lo scorso 22 marzo, Chen è stata vista con quello che sembrava essere un pancione mentre usciva da Giorgio Baldi a Santa Monica, in California, con De Niro. I due si erano appena goduti una cena italiana con Harvey Keitel e Billy Crystal.

In occasione dell’intervista, il giornalista ha chiesto alla star di Hollywood cosa ne pensasse di essere padre e lui ha risposto che crede “nell’essere amorevole con i suoi figli” ma ha anche detto che bisogna “essere severi su certe cose”.

E ha aggiunto: “Voglio dire, non c’è modo di evitarlo con i bambini. Non mi piace dover imporre la legge e cose del genere. Ma a volte non hai scelta. E qualsiasi genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può”.

L’intervistatore ha poi affermato: “So che hai sei figli”. Ma De Niro lo ha corretto: “Sette, in realtà – e poi ha sganciato la notizia bomba –. Ho appena avuto un bambino”.

Nel 2018, l’attore si è separato dalla moglie Grace Hightower con la quale è stato spostato per oltre vent’anni.