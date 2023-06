Paullo nel Frignano, in provincia di Modena, piange l’82enne Adriano Soci. L’anziano signore era disabile e costretto su una sedia a rotelle. Soci è deceduto dopo un incidente causato da un uomo di 45 anni che aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti concessi dalla legge.

Tragedia nel modenese: è morto ad 82 anni Adriano Soci

La notizia si apprende da ModenaToday dove è specificato che la tragedia si è consumata ieri, 20 giugno 2023, alle 18.30 circa. L’incidente si è verificato all’altezza di un incrocio tra via Niviano Alto e via Borra di Zano, nella zona di Campiano di Pavulo. Adriano Soci stava circolando con la sua carrozzina elettrica quando improvvisamente un’auto l’ha travolto uccidendolo sul colpo. La comunità è sconvolta e anche il Partito Democratico (PD) di Pavullo nel Frignano ha voluto dedicare un lungo post di addio ad Adriano Soci.



I soccorsi e l’arresto del responsabile dell’incidente

Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’82enne. Inutile anche la corsa in ospedale. Sul posto sono giunti anche i militari dell’arma dei Carabinieri che dopo aver ascoltato i testimoni del sinistro, hanno effettuato un alcol test sul conducente dell’auto incriminata. L’uomo che era al volante ha origini moldave, ha 45 anni e non era in condizioni di guidare in quanto i livelli rilevati dall’alcol test superavano il limite previsto dalla legge.

Il 45enne, adesso, è accusato di omicidio stradale; capo d’accusa aggravato dalla guida in stato d’ebbrezza.