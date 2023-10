Addio a Carlo Gilardi, il professore e benefattore di Airuno portato in Rsa c...

Addio a Carlo Gilardi, il professore e benefattore di Airuno portato in Rsa c...

Il professore Carlo Gilardi è morto all’età di 92 anni: il caso dell’uomo, portato in una Rsa contro la sua volontà, era noto in tutta Italia e non solo. Della spinosa e controversa vicenda, si sono occupati anche Le Iene e la Corte europea dei diritti umani.

Morto Carlo Gilardi, chi era: Le Iene aveva raccontato la sua storia

Era il 27 ottobre 2020. Carlo Gilardi, professore di 92 anni di Airuno, in provincia di Lecco, era stato portato in una Rsa contro la sua volontà per decisione del giudice tutelare e dell’amministratore di sostegno. Il caso è balzato sulla cresta della cronaca italiana e non solo. La vicenda del professore, infatti, è stata oggetto di diversi servizi de Le Iene (che hanno dato il La a un processo per diffamazione) ed è anche stata esaminata dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.

La Corte, in particolare, ha diffuso un pronunciamento a luglio con il quale ha stabilito che l’Italia ha violato i diritti di una persona anziana a cui le autorità hanno sottratto ogni possibilità di veder considerati i suoi desideri.

A sostegno di Gilardi, inoltre, erano stati aperti gruppi Facebook per sostenerlo. Al suo caso, si è interessato anche Andrea Bocelli che, a giugno di quest’anno, si era recato presso la Rsa in cui si trovava per cantargli Tanti Auguri. All’artista, tuttavia, non è stato permesso di entrare nella struttura.

Dalla vicenda giudiziaria al ritorno ad Airuno

La vicenda dell’ultranovantenne appena deceduto è stata più volte riportata dalla cronaca italiana per la situazione giudiziaria in cui era suo malgrado implicato. Per tre anni, Gilardi ha ribadito di rivolere “la libertà che mi avete sottratto”. Ma, stando a quanto riferito dalle autorità competenti, l’uomo era stato trasferito nella Rsa di Lecco “per essere difeso da chi cercava di dilapidare il suo patrimonio”.

In merito al caso, appena pochi giorni prima della morte del 92enne, è stata annunciata la condanna in Appello per circonvenzione di incapace di un ex badante dell’uomo.

Da circa tre settimane, il professore aveva fatto ritorno ad Airuno, città di cui era stato benefattore e che lo aveva recentemente nominato cittadino onorario. A seguito del suo ritorno ad Airuno, Gilardi era stato ricoverato all’hospice Il nespolo per via di un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute.