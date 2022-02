Morto chef Picchi: celebre cuoco e pura anima fiorentina, aveva 68 anni

E' morto dopo una lunga malattia lo chef Fabio Picchi: aveva 68 anni

Nella giornata di venerdì 25 Febbraio 2022 Firenze è scossa da una notizia terribile. Lo Chef Fabio Picchi, 68 anni, proprietario del ristorante Cibrèo, considerato una vera e propria istituzione in città, è morto a causa di una malattia in una clinica a Prato.

Picchi non stava bene da diverso tempo ma aveva deciso di tenere segreto il suo stato di salute. Fino solo a qualche settimana fa infatti lo si poteva vedere al C.Bio o in giro con gli amici in Sant’Ambrogio, quartiere dove si trovava il suo ristorante.

Morto chef Picchi: per 42 anni alla guida del Cibrèo

Classe 1954, nel 1979 decise di lasciare gli studi universitari in Scienze Politiche per aprire un ristorante.

A prestargli i soldi fu il padre, sicuro del fallimento. E invece quei 5 milioni di lire furono investiti come meglio non si poteva. Oltre al Cibrèo, negli anni Picchi aprì altre attività tutte molte conosciute a Firenze come il Teatro del Sale, dove unisce la passione per la cucina a quella per il mondo dello spettacolo affidando la direzione artistica alla moglie, l’attrice Maria Cassi, una scuola di cucina toscana e per ultimo il CiBio, un negozio di alimentari all’interno del mercato di Sant’Ambrogio.

Oltre che per aver scritto dei libri gastronomici e collaborato con diverse trasmissioni televisive, Chef Picchi era conosciuto anche per la sua generosità: spesso chiamava a lavorare ragazzi down, migranti presi dalla strada o dalle comunità e persone in difficoltà.

Tutta Firenze piange la morte dello chef Fabio Picchi

Non sorprendono quindi i numeri messaggi di cordoglio scritti in sua memoria. Luca Menoni, presidente del Consorzio del Mercato di Sant’ambrogio, piange commosso la perdita dello chef Picchi: “Mi mancherà, ci mancherà un amico che per Firenze, per Sant’Ambrogio, per il quartiere, per il buon cibo e per la buona compagnia ha dato tutto.

Ci ha stimolato sempre a voler bene al nostro mercato, alla città e al nostro mestiere”.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare lo chef ricordando come per lui Fabio sia stato un punto di riferimento della comunità e un amico vero. Picchi ha saputo come pochi trasmettere la passione per il cibo, ma con una attenzione sempre rivolta all’autenticità, alla sostenibilità.

Il Tweet dell’amico Matteo Renzi

Su twitter, anche Matteo Renzi, ha voluto dare l’addio al suo amico ricordandolo con queste parole: “Ci mancherai tanto, Fabio. Ma porteremo con noi la tua incontenibile fame di vita. Piango e abbraccio la Maria e i tuoi ragazzi. Ciao, colonna di Sant’Ambrogio, vecchio cuore di Firenze”.

