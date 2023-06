Morto Cormac McCarthy, lo scrittore de La strada e Non è un paese per vecchi aveva 89 anni

Ancora un grave lutto ha colpito il mondo della cultura internazionale e dello spettacolo: lo scrittore premio Pulizer Cormac McCarthy è morto per cause naturali nella sua abitazione di Santa Fe, in New Mexico. L’autore de La strada e Non è un paese per vecchi aveva 89 anni.

Anche Cormac McCarthy ha lasciato questo mondo. Il nome dell’illustre scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense autore di La strada e Non è un paese per vecchi si va ad aggiungere a quello dei morti annunciati, tanto in Italia (dal mondo della politica a quello dello spettacolo) quanto all’estero, nelle ultime ore.

Il maestro del noir americano, secondo quanto riferito dal suo editore, si è spento martedì 13 giugno nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, a 89 anni, per cause naturali. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 20 luglio.

Nel marzo 2022, lo scrittore vincitore del premio Pulizer aveva annunciato la prossima pubblicazione di due romanzi a distanza di sedici anni dal lancio de La strada (The Road). The Passenger e Stella Maris, questi i titoli dei due nuovi libri.

“Per me il mondo è un campo di lavori forzati da cui ogni giorno si estraggono a sorte dei detenuti – completamente innocenti – perché vengano giustiziati. Esistono pareri diversi? Certo. Resistono a un esame approfondito? No.” È morto Cormac McCarthy. 💔 pic.twitter.com/VVSDBbmEPE — l_aforista (@aforista_l) June 13, 2023

Vita privata, formazione e carriera

Famiglia e infanzia

McCarthy è nato a Providence, nel Rhode Island, il 20 luglio 1933. Terzo di sei figli di una famiglia borghese, il padre era un avvocato di successo. Lo scrittore, che ha ricevuto un’educazione cattolica, ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel Tennessee, compiendo i suoi studi dalle elementari all’università che, tuttavia, non portò a termine.

Sin da giovane ha nutrito una forte passione per la scrittura. Il suo primo libro Il guardiano del frutteto è stato pubblicato da Random House nel 1965. Nel romanzo, si intravedono le basi del suo lavoro che hanno perno sul mistero che domina i rapporti umani.

I libri

McCarthy ha sempre avuto un’indole solitaria: era votato all’eremitaggio e preferiva ridurre al minimo i rapporti interpersonali. La sua natura si riversa nei suoi libri dando vita a un universo di personaggi solitari e uomini ai margini.

Negli anni ’90 del secolo scorso, ha scelto di dedicarsi alla tradizione americana dei cowboy scrivendo la Trilogia della frontiera composta dai romanzi Cavalli selvaggi (1993), Oltre il confine (1995) e Città della pianura (1999). Nel 1996, invece, ha scritto Meridiano di sangue, uno dei suoi libri più famosi nonché primo tentativo di scrivere un romanzo western: motivo per il quale si trasferì in Texas.

Nel 2005, è la volta di Non è un paese per vecchi, romanzo con il quale riesce a conquistare un pubblico molto vasto. I lavori di McCarthy sono particolarmente amati dai registi per le loro immagini forti. Lo dimostra il romanzo del 2005 che diventa un film diretto dai fratelli Coen, vincitore di quattro premi Oscar.

A solo un anno da Non è un paese per vecchi, è uscito La strada, considerato da molti un libro postapocalittico o una distopia. Con il romanzo, lo scrittore è riuscito a vincere il Pulizer. Anche La strada, nel 2009, è diventato un film diretto da John Hillcoat.

Morto Cormac McCarthy, i suoi ultimi due capolavori

Schivo e riservato, McCarthy ha vissuto una vita isolata, evitando interviste e contatti con il mondo fuori dai suoi libri. Dopo la pubblicazione de La strada, non ha scritto per sedici anni. e il silenzio ha alimentato la legenda.

Nel 2022, poi, è stato annunciato l’arrivo dei suoi due ultimi capolavori The Passenger e Stella Maris. Se i libri sono usciti da ormai più di un anno negli Stati Uniti, in Italia è arrivato solo Il passeggero, distribuito da Einaudi come tutti gli altri romanzi dell’autore. Stella Marris, invece, è in traduzione: l’uscita è prevista per Einaudi per il prossimo 26 settembre.