È morto in un incidente stradale in Vermont mentre era in moto l’attore e star di Everwood Treat Williams: aveva 71 anni.

Hollywood è in lutto: l’attore Richard Treat Williams è morto in un incidente stradale in Vermont. Il decesso della star di Everwood è stato dichiarato nella giornata di lunedì 12 giugno poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Lutto a Hollywood, è morto l’attore Richard Treat Williams: addio alla star di Everwood

Si è spento all’età di 71 anni l’attore Richard Treat Williams dopo essere rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. La star di Hollywood era divenuta nota al pubblico soprattutto per il ruolo da protagonista interpretato nella serie tv Everwood e per il film Hair.

La notizia della morte dell’attore è stata diffusa nella giornata di martedì 13 giugno dalle testate estere. Il 71enne è deceduto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un’auto sulla Route 30 della Long Trail Auto, nelle vicinanze di Dorset, nel Vermont.

Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, la polizia di Stato americana ha riferito che un SUV Honda era intento a svoltare in un parcheggio quando ha travolto in pieno la Honda VT700C di Treat Williams. L’attore non ha potuto in alcun modo evitare la fatale collisione.

A seguito del sinistro stradale, l’artista è stato trasferito tramite elisoccorso all’Albany Medical Center, nello Stato di New York, presso il quale è stato dichiarato morto nella giornata di lunedì 12 giugno. Il conducente del SUV, invece, ha riportato ferite lievi. L’uomo non è stato arrestato ed è in attesa dell’esito delle indagini.

Carriera

Dopo il lutto che ha travolto la politica italiana con la morte di Silvio Berlusconi e quello che ha straziato il mondo dello spettacolo nostrano con la scomparsa di Francesco Nuti, nella stessa giornata, anche Hollywood piange una delle sue star più amate.

Nel corso della sua lunga carriera, Treat Williams ha collezionato innumerevoli successi. Il debutto al cinema è datato 1976, quando recitò in Carrel agente pericoloso. Circa tre anni dopo, ha interpretato George Berger nel musical Hairdiretto da Miloš Forman che gli valse la prima candidatura ai Golden Globes.

Negli anni successivi, ha lavorato a progetti importanti come 1941: Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, C’era una volta in America di Sergio Leone oppure In fondo al cuore in cui recitò accanto a Michelle Pfiffer.

Nel cuore del grande pubblico, tuttavia, è entrato interpretando il Dr. Andy Brown in Everwood dal 2002 al 2006.

Morto Treat Williams, i messaggi di cordoglio

Molti i messaggi di cordoglio arrivati da Hollywood. “Le tante volte in cui abbiamo lavorato insieme, sempre meraviglioso ed ero sempre entusiasta per la prossima volta. Vola alto amico mio”, ha scritto Emily VanCamp, una delle star di Everwood, dopo aver appreso dell’improvvisa scomparsa dell’attore.

“Lavorare con lui in Speed ​​the Plough di Mamet a Williamstown nel ’91 è stato l’inizio di una grande amicizia. Dannazione, eri il migliore”, ha dichiarato Justine Bateman, con la quale Treat Williams ha condiviso il palco nel 1991.

Lo sceneggiatore e produttore David Simon, invece, ha voluto ricordare l’attore con il film che girò con Sidney Lumet. “Dopo anni di cronache poliziesche, Il principe della città è stato l’unico film che mi ha fatto credere che qualcun altro sapesse la verità sulla guerra alla droga. RIP a un attore leggendario e un uomo gentile”, ha detto.

Il dolore provato per la morte dell’artista è stato esternato anche da James Woods, star del film capolavoro di Sergio Leone. “Treat e io abbiamo trascorso mesi a Roma per girare C’era una volta in America. Ci si può sentire molto soli sulla strada durante una lunga ripresa, ma il suo buon umore e il suo senso dell’umorismo sono stati una manna dal cielo. Gli volevo davvero bene e sono devastato dal fatto che se ne sia andato”, ha commentato.