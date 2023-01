La notizia è di queste ore: è morto Costantino II, l’ultimo re di Grecia.

L’annuncio è stato dato dalla tv pubblica Ert sul decesso del monarca cugino di Carlo III d’Inghilterra. L’ex regnante è deceduto all’età di 82 anni e l’ex re di Grecia Costantino II è morto nelle ore scorse.

Morto l’ultimo re di Grecia

Da quanto si apprende Costantino II era cugino del re britannico Carlo III, padrino del principe William, nonché fratello della regina Sofia, moglie re Juan Carlos di Spagna e madre del monarca attuale, Felipe VI.

Il sovrano in esilio è morto di un ictus in un ospedale di Atene, in un nosocomio nel quale era stato ricoverato la scorsa settimana. Era figlio di Re Pavlos e della Regina Federica di Grecia, Marito di Anna Maria Principessa di Danimarca.

I successi nello sport e la fine del regno

E ci sono cenni interessanti sul suo passato sportivo di pregio: Ansa spiega che “alle Olimpiadi di Roma del 1960 vinse una medaglia d’oro nella Vela”.

Costantino II ha regnato in Grecia dal 1964 fino alla proclamazione della Repubblica nel 1974. Quella svolta politica ed istituzionale non immune da esordi di violenza coincise con la fine della dittatura dei Colonnelli che durò in terra ellenica dal 1967 al 1974.