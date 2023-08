Lutto nel mondo della moda: è morto Eugenio Canali, presidente onorario dell’omonimo brand di sartoria brianzolo e pioniere che è riuscito a portare l’eleganza del Made in Italy oltreoceano vestendo anche l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama.

Morto Eugenio Canali, addio all’imprenditore del made in Italy

Dalla provincia lombarda, Canali è riuscito a imporre la sua azienda di menswear negli Stati Uniti d’America, riuscendo a vestire anche l’ex presidente americano Obama che, nelle sue apparizioni pubbliche, ha spesso sfoggiato gli abiti del marchio. Il democratico, in particolare, ha optato per un abito firmato Canali proprio in occasione del suo primo trionfo alle elezioni del 2009.

Negli Usa, l’imprenditore ha vestito anche star del cinema come Robert De Niro, Dustin Hoffman, George Clooney, Al Pacino, Gene Hackmann e tanti altri ancora.

Canali è morto nella giornata di sabato 26 agosto.

Il post su Instagram

A comunicare ufficialmente la scomparsa di Canali, scomparso all’età di 89 anni, è stata la famiglia dell’uomo con un post apparso sulla pagina Instagram ufficiale del marchio.

“Diciamo addio a uno straordinario padre, uomo e imprenditore”, si legge su Ig. “Il suo profondo impatto sul mondo della moda maschile, con il suo instancabile impegno a sostegno del ‘made in Italy’, sarà ricordato ben oltre i confini dell’azienda che ha saputo trasformare in un emblema dell’eccellenza sartoriale italiana nel mondo. La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica continueranno a ispirare la terza generazione alla guida dell’azienda e tutti i 1.400 dipendenti che ha sempre considerato parte della grande famiglia Canali. Mancherà per sempre, ma non sarà mai dimenticato”.

Fondata da Giacomo e Giovanni Canali, rispettivamente padre e zio dell’imprenditore, la società compirà 90 anni proprio nel 2023.