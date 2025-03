Il fondatore e presidente dell’Associazione Nazionale Papaboys, è morto questa mattina all’ospedale di Siena. L’Associazione, nata nel 2000 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù voluta da Giovanni Paolo II, piange la perdita del suo instancabile leader, noto per il suo impegno costante e per le numerose iniziative dedicate ai giovani.

L’Associazione Nazionale Papaboys

L’Associazione Nazionale Papaboys è un movimento giovanile cattolico nato nel 2000 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù voluta da Giovanni Paolo II. Il suo scopo è diffondere la fede cristiana tra i giovani, stimolandone la partecipazione attiva alla vita spirituale e comunitaria.

Nel tempo, l’associazione ha promosso pellegrinaggi, eventi religiosi e iniziative di evangelizzazione, sia online che dal vivo, spesso in collegamento con gli incontri del Papa. Ha mantenuto un forte legame con la Chiesa, cercando di rendere attuali i suoi messaggi e trasformando la fede in una testimonianza concreta.

Oltre alla dimensione spirituale, i Papaboys si sono distinti per il loro impegno nel volontariato e nelle attività solidali a favore dei più bisognosi. Hanno organizzato conferenze, incontri di preghiera e momenti di riflessione per coinvolgere i giovani.

Fondato e guidato da Daniele Venturi, il movimento si è sviluppato soprattutto in Italia, ma ha ampliato la sua influenza anche a livello internazionale.

È morto il fondatore dei Papaboys, l’immediata decisione dopo il decesso

Daniele Venturi, fondatore dell’Associazione Nazionale Papaboys, è morto questa mattina all’ospedale di Siena, dove era stato ricoverato dopo un malore nei giorni scorsi. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Le cause del decesso non sono ancora chiare e per questo è stata disposta l’autopsia.

Il funerale si terrà sabato prossimo a Massa Marittima.