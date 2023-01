Morto il bimbo di 10 anni precipitato in un pozzo di 35 metri

Dopo 100 ore trascorse tentando disperatamente di salvarlo le squadre di soccorso hanno annunciato la morte del bimbo caduto in un pozzo in Vietnam

È una vicenda che per giorni ha tenuto tutti con il fiato sospeso ma che si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il bimbo rimasto intrappolato in un pozzo a 35 metri di profondità non ce l’ha fatta. Decine di soccorritori si sono mossi nel tentativo di trarre in salvo il bambino vietnamita di 10 anni ma dopo quattro giorni e quasi 100 ore di tentativi ci si è dovuti arrendere di fronte alla realtà dei fatti.

Morto il bimbo caduto in un pozzo: aveva 10 anni

La principale difficoltà legata alle operazioni di salvataggio era legata al fatto che il diametro del buco era di soli 25 centimetri, troppo poco per poterci accedere agevolmente e raggiungere il bimbo.

“Le autorità hanno stabilito che il bimbo è morto e stanno cercando di recuperare il corpo”, ha dichiarato il vicepresidente della provincia meridionale di Dong Thap, Doan Tan Bu. Confermando che tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani.

Le possibili cause del decesso

L’incidente si è verificato il 30 dicembre: secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava con alcuni amici intento a cercare alcuni rottami metallici quando sarebbe scivolato all’interno di una conduttura di calcestruzzo.

Inizialmente ha urlato con tutte le sue forze ma poche ore dopo i soccorritori intervenuti non hanno più udito la sua voce. Secondo quanto stabilito dai medici locali il decesso del piccolo Thai Ly Hao Nam sarebbe avvenuto per molteplici ragioni: dalla profondità del pozzo al luogo dell’incidente, dalla durata dei soccorsi alla possibilità che il bambino abbia subito, durante la caduta, una serie di lesioni.