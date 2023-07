Morto il bodybuilder Joesthetics: è stato colpito da un aneurisma a 30 anni

Aveva solo 30 anni e sui social era attivo con una pagina Instagram da 8,5 milioni di follower. La vita del giovane bodybuilder Jo Lindner, in arte Joesthetics, è stata stroncata da un aneurisma: nei giorni precedenti aveva rivelato alla fidanzata di soffrire di dolori al collo.

Morto il bodybuilder Joesthetics: l’annuncio della fidanzata. Nicha

Il giovanissimo culturista, condivideva nella sua pagina Instagram i progressi tra il “prima” e il “dopo”, mostrando scatto dopo scatto il suo fisico scolpito. Ad annunciarne la scomparsa è stata la compagna che, sui social, ha raccontato con parole strazianti: “Ieri se ne è andato via per aneurisma .. ero lì con lui nella stanza .. mi ha messo al collo la collana che ha fatto per me ..poi ..eravamo solo sdraiati a coccolarci..aspettando il momento di incontrare Noel in palestra alle 16.00 … era tra le mie braccia .. poi questo è accaduto troppo in fretta … tre giorni fa continuava a dire che gli faceva male il collo .. non ce ne siamo resi conto … fino a quando non è stato troppo tardi..”.

Solo due giorni fa, l’ultimo post su Instagram

La scomparsa del bodybuilder Jo Lindner “Joesthetics” è sopraggiunta in modo inaspettato. Solo due giorni fa aveva condiviso un post dove parlava di consapevolezza e dell’importanza di prendersi cura di sé stessi. Qualche settimana fa, invece, in una conversazione con lo YouTuber Bradley Martyn, aveva pronunciato una frase che molto ci racconta di quello che sarebbe successo in queste ultime ore, quasi come fosse una premonizione: soffriva infatti di una rara malattia legata al funzionamento dei muscoli: “Anche il cuore è un muscolo, questa è la mia più grande preoccupazione e se avessi un crampo così forte da farmi venire un crampo al cuore?”, erano state le sue parole.