Lutto nel mondo del calcio, è morto Trevor Francis: addio all’ex Samp e At...

Stroncato da un infarto nella sua casa a Marbella, in Spagna, l’ex calciatore inglese Trevor Francis è morto a 69 anni.

Il mondo del calcio è stato profondamente scosso da una drammatica notizia: il calciatore inglese Trevor Francis è morto a Marbella. L’ex calciatore, a quanto si apprende, è stato stroncato da un infarto.

Morto il calciatore Trevor Francis, aveva 69 anni

La leggenda del calcio inglese si è spenta nella sua abitazione di Marbella, in Spagna, dopo essere stato colpito da un infarto fatale.

“Trevor Francis è morto all’età di 69 anni. Stamattina ha avuto un infarto nel suo appartamento in Spagna. A nome della famiglia, questo è stato un enorme shock per tutti. Siamo tutti molto turbati. Era un calciatore leggendario ma era anche una persona estremamente gentile”. È quanto si legge nella dichiarazione diffusa dalla sua famiglia dell’ex calciatore che è stata diffusa dal Mirror.

Carriera e messaggio di cordoglio della Sampdoria

Per otto stagioni, Francis ha indossato la maglia del Birmingham City. Nel corso della sua lunga carriera, ha portato con orgoglio anche le maglie del Nottingham Forest, con cui vinse due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980, e del Manchester City. Successivamente, ha giocato in Italia facendo venire a galla tutto il suo talento con la Sampdoria.

A Genova, il calciatore ha vinto la Coppa Italia nel 1985 e anche il titolo di capocannoniere del torneo. Con la Sampdoria, è sceso in campo per quattro campionati. Prima di fare ritorno nel Regno Unito, fece parte anche dell’Atalanta per una stagione.

Con la nazionale inglese, Francis ha giocato 52 partite e ha partecipato ai Mondiali in Spagna nel 1982.

A seguito della diffusione della notizia della scomparsa dell’ex calciatore, la Sampdoria ha postato un messaggio di cordoglio su Twitter. Nel tweet, si vede il 69enne in campo con la maglia numero 9 della squadra e un cuore spezzato posto a corredo della scritta “Rest in peace, Trevor”.