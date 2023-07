Morto il manager Fabio Cairoli: fatale un malore sul suo yacht

È morto Fabio Attilio Cairoli, manager di 58 anni, amministratore delegato di Global Lottery-Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionaria statale di Gioco del Lotto, Gratta e Vinci e Lotteria Italia. A spegnerlo un malore sul suo yacht mentre si trovava in vacanza all’Isola del Giglio.

Addio al manager Fabio Cairoli dopo malore sul suo yacht: era stato da poco dimesso dall’ospedale

L’uomo s’era già recato in ospedale per un malore, ma era stato dimesso. Sabato invece la fatalità che l’ha colpito sul suo yacht. La Procura di Grosseto adesso ha aperto un fascicolo di indagini e disposto l’autopsia per stabilire cosa sia accaduto.

Secondo la ricostruzione, Cairoli lo scorso venerdì, mentre si trovava in vacanza all’Isola del Giglio, avrebbe accusato un primo malore. Giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello (Grosseto) per fare un controllo, sarebbe stato dimesso, tornando così sull’isola.

Un altro malore lo ha poi colto nella serata di sabato 8 luglio, che questa volta gli è stato fatale. L’uomo si trovava a bordo del suo yacht ormeggiato al Molo rosso di Giglio Porto. Allertati i soccorsi, che purtroppo poco hanno potuto fare per salvarlo.

Il pm Carmine Nuzzo ha disposto l’autopsia nell’ambito di un fascicolo aperto per omicidio colposo, al momento senza indagati.