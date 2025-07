Il tiktoker Thiago Elar è morto. Ha condiviso con il suo pubblico la difficile esperienza in una struttura psichiatrica e altre sfide personali.

Thiago Elar, giovane tiktoker bergamasco, è morto dopo aver condiviso con il suo pubblico una testimonianza intensa e sincera della sua vita quotidiana all’interno di una struttura psichiatrica. Attraverso i suoi video, Thiago ha raccontato le difficoltà e le sfide legate alla sua condizione, toccando temi delicati con grande onestà. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra i follower e ha acceso un importante dibattito sulla fragilità umana e il valore della condivisione nelle piattaforme social.

La vita e la lotta di Thiago Elar: il racconto di un giovane tiktoker transgender



Thiago Elar, originario di Bergamo e residente a Osio Sotto, si è spento a 27 anni il 21 luglio a Treviglio. Il giovane, noto sui social soprattutto su TikTok dove contava quasi 150mila follower, aveva scelto di condividere con il pubblico la sua quotidianità all’interno di una struttura psichiatrica, raccontando con sincerità la sua esperienza di vita.

Identificandosi come persona transgender, Thiago affrontava apertamente tematiche delicate come la disforia di genere, la salute mentale e le difficoltà nei rapporti familiari. I suoi video alternavano momenti di lucidità a segnali di disagio, riflettendo la complessità della sua condizione, che da tempo era segnata da un disturbo del comportamento alimentare.

L’addio a Thiago Elar e il ricordo della community



La notizia della scomparsa di Thiago Elar è stata data dalla madre e dai nonni, che hanno condiviso un messaggio di commiato con parole toccanti: “Sei volata in cielo tra gli angeli”.

Gli ultimi video di Thiago risalgono al giorno prima della sua morte, in cui annunciava un imminente appuntamento con i medici, dicendo: “Domani appuntamento con il medico che mi manderà in un posto migliore“. Dopo quel messaggio è calato il silenzio, fino a un necrologio condiviso online su IlCommiato.it, che confermava la data dei funerali. L’ultimo saluto è previsto per domani 23 luglio nella chiesa parrocchiale di Osio Sotto.

Numerosi utenti online hanno espresso dolore e cordoglio, ricordando Thiago con messaggi di affetto e riconoscenza per il suo coraggio nel raccontare la propria sofferenza. Alcuni tiktoker hanno invitato la community a partecipare alla cerimonia funebre, considerandola un’occasione importante per onorare la sua memoria e il suo percorso, segnato dalla lotta contro una malattia difficile e dalla ricerca di ascolto e comprensione.