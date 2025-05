Un pomeriggio che doveva essere come tanti, invece è finito in tragedia. Mariano Peddio, insegnante di educazione fisica di 52 anni, è morto dopo un incidente domestico a Tonara, piccolo paese in provincia di Nuoro. Quel giorno, mentre dava da mangiare a un gatto, è caduto dal balcone di casa sua. La sua vita si è spenta nell’ospedale di Sassari dove era stato trasportato in elisoccorso, ma quello che è successo resta un nodo doloroso per chi lo conosceva.

Morto l’amato insegnante dopo una caduta: l’incidente a Tonara

Mariano, originario di Desulo ma residente da anni nel Mandrolisai, si trovava sul balcone del suo appartamento nel quartiere Teliseri. Era salito su una scala a pioli, appoggiata lì per dare da mangiare a un gatto randagio che spesso accudiva. Un gesto semplice, generoso, per lui quasi una routine. Ma la scala ha ceduto all’improvviso. Lui è precipitato da circa tre metri. Un volo corto ma fatale.

Il tonfo è stato violento. Mariano ha sbattuto la testa. Lì per lì sembrava ancora cosciente, ma le ferite erano gravissime. La caduta ha cambiato tutto in un attimo. I familiari hanno chiamato subito il 118, la speranza di salvarlo era appesa a un filo.

L’elisoccorso è arrivato in fretta. I medici lo hanno trovato ancora cosciente, ma in condizioni critiche. L’hanno intubato, indotto il coma farmacologico per provare a stabilizzarlo. Poi il trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove la lotta per la vita è continuata.

Ma non ce l’ha fatta. L’amato insegnante è morto. Nonostante gli sforzi e le cure intense, Mariano non si è più risvegliato. È morto poche ore dopo il ricovero, stroncato dalle ferite riportate nella caduta.

La comunità di Tonara e Desulo ora piange un uomo stimato, un insegnante che amava il suo lavoro e la vita semplice. Una morte improvvisa, che lascia tante domande. Perché proprio quel giorno? Perché proprio così? L’incidente resta un dolore aperto, e Mariano Peddio un ricordo indelebile.