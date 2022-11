L’attore Jason David Frank, diventato celebre negli Stati Uniti e in tutto il mondo per il ruolo interpretato nella serie tv Power Rangers, si sarebbe spento a 49 anni.

Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete l’attore si sarebbe tolto la vita.

Jason David Frank è morto: il lutto

Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore l’attore Jason David Frank, che ha interpretato il personaggio di Tommy Oliver nella serie tv Power Rangers, si sarebbe tolto la vita a 49 anni. La scomparsa dell’attore sarebbe avvenuta a Houston, in Texas. Al momento non è dato sapere cosa abbia condotto l’attore a commettere il tragico gesto e la notizia non è ancora stata commentata dai suoi familiari.

Jason David Frank era sposato con una donna di nome Tammie ed era padre di tre figli (due dei quali avuti insieme all’ex moglie, Shawna). In queste ore in tantissimi tra fan, amici e colleghi di tutto il mondo stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore e sono in attesa di conoscere ulteriori notizie sulla sua scomparsa.

L’attore era diventato celebre negli Stati Uniti vestendo il ruolo di uno dei protagonisti della serie tv dei Power Rangers e aveva interpretato il ruolo di Tommy Oliver in 123 episodi della serie e in alcuni adettamenti.

In tanti tra i suoi fan sono rimasti sconvolti alla notizia della sua scomparsa e si sono riversati sulle pagine social a lui dedicate esprimendo tutto il loro dolore.