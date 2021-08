Morto lo youtuber “Youtubo anche io”: stroncato da un infarto a 42 anni

Lo youtube Omar Palermo, meglio conosciuto come Youtubo anche io, è scomparso a 42 anni per infarto.

Lo Youtuber Youtubo anche io, alias Omar Palermo, si è spento a 42 anni in una clinica di riabilitazione a Cosenza dove sarebbe deceduto improvvisamente per infarto.

A dare l’annuncio della sua scomparsa sarebbe stato un collega, Giorgio Sciacca, che da alcuni giorni si era messo sulle sue tracce recandosi fino alla clinica nel cosentino dove Palermo era stato ricoverato.

I funerali si terranno alle ore 11 nella chiesa di San Bartolomeo nel centro storico di Rossano dove lo youtuber era nato e dove aveva iniziato la sua attività in rete, portata avanti con discreto successo fino al suo ritiro.

Pur avendo ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, Omar – che era conosciuto col soprannome di Youtubo anche io – aveva rinunciato ad apparire in nuovi canali video dopo alcune liti avute con i suoi haters.

Secondo indiscrezioni Omar Palermo sarebbe morto per infarto ma era stato ricoverato nella clinica per una caduta avuta nei giorni antecedenti.

Youtubo anche io: i video

I video di Omar Palermo – con cui aveva rapidamente ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni – erano per lo più basati su “sfide” in cui lui mangiava sempre maggiori quantità di cibo.

Alcuni insulti da parte degli haters lo avevano spinto ad allontanarsi dal mondo dei video Youtube. “Altri lo prendono in giro, lo insultano, lo deridono. Io invece voglio ricordarlo per la pacatezza, la cultura e la bontà d’animo che lo contraddistinguevano. Ciao Omar, che la terra ti sia lieve”, ha scritto Dario M, uno dei fan dello youtuber sui social. Giorgio Sciacca è stato il primo a confermare la notizia della sua scomparsa attraverso i social, dove ha espresso il suo cordoglio per la morte dello youtuber.

Youtubo anche io: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Omar Palermo che, se si esclude il suo amore per il cibo, non era solito condividere molto del proprio privato attraverso i social e Youtube. Da sempre lo youtuber risiedeva a Rossano (in provincia di Cosenza) dove ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita e dove in tanti lo ricordano con affetto e ammirazione.