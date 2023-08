Il Movimento 5 Stelle colpito da due lutti in meno di 24 ore. Ieri la scomparsa del papà di Giuseppe Conte.

È morto Lorenzo Raggi, papà dell’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il MoVimento 5 Stelle (M5s) esprime cordoglio per un lutto che colpisce un altro esponente pentastellato, a distanza di meno di 24 ore dalla scomparsa del padre dell’ex premier Giuseppe Conte.

È morto il papà di Virginia Raggi

“È un momento di grande dolore”, si legge sui canali social del M5s. Ieri la scomparsa del papà di Conte, oggi anche Virginia Raggi, deputata e ex prima cittadina della capitale, saluta suo padre Lorenzo.

In una nota congiunta, i consiglieri municipali del M5s e della Lista Civica Raggi, esprimono “profondo cordoglio e ci stringiamo attorno a Virginia Raggi per la triste scomparsa di suo papà Lorenzo. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore”. Il comunicato porta la firma di Linda Meleo, Antonio De Santis, Paolo Ferrara, Daniele Diaco.

Il 4 agosto la scomparsa di Nicola Conte

Nella giornata di ieri il lutto aveva colpito anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Il papà Nicola è morto a 93 anni in Puglia. In passato è stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, il luogo di pellegrinaggio di San Pio divenuto secondo santuario al mondo per numero di pellegrini e visitatori: 8 milioni all’anno.