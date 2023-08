Il papà dell'ex presidente è stato segretario comunale a San Giovanni Rotondo, dove si è formato il culto per Padre Pio.

Lutto per l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il papà Nicola è morto all’età di 93 anni.

Morto Nicola Conte, il papà dell’ex premier

Aveva 93 anni il papà di Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, attuale forza di opposizione in Parlamento.

I colleghi dell’ex premier hanno appreso la notizia durante i lavori alla Camera, mentre si discuteva di delega fiscale. Il vicepresidente dell’Aula, Giorgio Mulè ha interrotto per un attimo il dibattito per ricordare il papà di Conte.

“Il collega Giuseppe Conte – ha ricordato Mulè – è stato colpito da un grave lutto per la perdita del padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”.

La presidente Giorgia Meloni ha espresso cordoglio con un pensiero su Twitter: “Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”.

L’avvocato del popolo e l’amore per Padre Pio

Nicola Conte si è spento a 93 anni in Puglia. In passato è stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, il luogo di pellegrinaggio di San Pio divenuto secondo santuario al mondo per numero di pellegrini e visitatori: 8 milioni all’anno.

È proprio in questo suggestivo borgo d’Italia dal profumo di rose e incensi che si è formato il figlio, Giuseppe Conte, ribattezzato “avvocato del popolo” quando inaspettatamente nel 2018 si ritrovò a guidare il Paese che di lì a poco avrebbe affrontato uno dei momenti più difficili dal dopoguerra: la pandemia del covid. Conte non ha mai fatto segreto della sua devozione per Padre Pio da Pietrelcina e del suo legame con San Giovanni Rotondo, santuario dove riposano le spoglie del santo.