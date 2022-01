Morto Louie Anderson, lottava da tempo contro il cancro: addio all’attore e comico statunitense

L’attore e comico americano, Louie Anderson, è morto all’età di 68 anni: l’uomo stava lottando da tempo contro una grave forma di cancro.

Nella giornata di venerdì 21 gennaio, l’attore e comico statunitense Louie Anderson si è spento all’età di 68 anni, dopo aver affrontato una lunga battaglia contro un tumore particolarmente aggressivo: la notizia relativa alla scomparsa dell’artista, noto soprattutto per il ruolo interpretato ne Il principe cerca moglie, è stata diffusa dal sito TMZ.

La scomparsa di Louie Anderson è stata annunciata dal portavoce dell’attore che, nei giorni scorsi, aveva riferito che il 68enne stava affrontando alcuni gravi problemi di salute che lo avevano portato a essere ricoverato presso il VegasHospital.

Morto Louie Anderson, lottava da tempo contro il cancro: il successo negli USA

Louie Anderson è stato un volto noto del mondo dello spettacolo non solo per la sua partecipazione al film Il principe cerca moglie.

Nel 2016, infatti, l’attore ha vinto un Emmy come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nella commedia Baskets.

Negli Stati Uniti d’America, inoltre, è molto conosciuto in quanto, tra il 1999 e il 2002, è stato conduttore del game show Family Feud ed è apparso nella serie televisiva Scrubs.

Nel 1988, Louie Anderson è stato Maurice, il dipendente e aspirante manager del fast food McDowell ne Il principe cerca moglie. L’attore partecipò anche al sequel del film, Il principe cerca figlio, interpretando sempre il dipendente del McDowell ma in un ristorante di Zamunda.

Morto Louie Anderson, lottava da tempo contro il cancro: cartoni animati e scrittura

Louie Anderson non si è limitato soltanto alla carriera di attore e comico. Ha creato, infatti, una serie di cartoni animatiandati in onda negli anni ’90 del secolo scorso.

Nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998, Louie Anderson ha lavorato alla produzione di un cartone autobiografico intitolato Life with Louie (La vita con Louie).

Inoltre, ha anche scritto quattro libri.