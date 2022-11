L’ex sindaco di Ardea, Mario Savarese, è morto a 72 anni. È stato il primo a recarsi sul luogo della strage in cui furono uccisi i fratellini Daniel e David.

È morto all’età di 72 anni l’ex sindaco di Ardea, Mario Savarese.

A quanto si apprende, l’uomo era malato da tempo.

Morto Mario Savarese, addio all’ex sindaco di Ardea: aveva 72 anni

L’ex sindaco di Ardea, Mario Savarese, si è spento all’età di 72 anni dopo aver lottato per anni contro una lunga malattia. Lascia due figli e la moglie.

Prima di essere eletto come sindaco della località situata sul litorale romano, Savarese non aveva mai ricoperto incarichi politici me è stato uno dei pionieri del movimento “Amici di Grillo” prima di aderire al Movimento 5 Stelle.

Il nome dell’ex primo cittadino di Ardea è balzato sulla cresta della cronaca quando raggiunse il luogo in cui i due fratellini Daniel e David Fusinato, di 10 e 5 anni, e Salvatore Ranieri, 74 anni, vennero uccisi dal killer Andrea Pignani a colpi di pistola. Era il mese di giugno 2021 e la strage sconvolse profondamente gli abitanti della cittadina.

Il cordoglio del primo cittadino di Ardea, Maurizio Cremonini

Savarese è stato eletto sindaco di Ardea nel 2017.

Alle elezioni, ottenne il 62,8% delle preferenze ed è rimasto in carica fino al 2022 quando ha, poi, passato il testimone al neosindaco Maurizio Cremonini, che ha vinto con il 51,56%.

Proprio Cremonini ha voluto ricordare il suo predecessore, affermando: “Nonostante i problemi di salute, Savarese ha portato avanti il mandato che gli avevano conferito i cittadini di Ardea fino all’ultimo giorno ed è stata la prima personache mi ha telefonato durante la notte delle elezioni per porgere le sue congratulazioni, augurarmi buon lavoro”.