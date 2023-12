morto Ryan O'Neal

L'attore Ryan O'Neal è morto a 82 anni per cause ancora ignote

L’attore Ryan O’Neal, celebre per le sue interpretazioni in Barry Lyndon e Love Story, è morto a 82 anni. Le cause del decesso sono ancora ignote.

L’annuncio del figlio

A comunicare il decesso dell’attore è stato il figlio Patrick in un post su Instagram: “Questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre è morto in pace oggi, con la sua amorevole squadra al suo fianco che lo sostiene e lo ama come lui farebbe con noi.”

Chi era Ryan O’Neil

Ryan O’Neil era nato nel 1941 a Los Angeles e aveva acquisito notorietà per aver interpretato il protagonista del film Love Story, Oliver Barrett IV (1970). La pellicola divenne un classico del cinema sentimentale e venne candidata a 7 premi Oscar.

Sempre negli anni ’70 recitò nei film di Peter Bogdanovich Ma papà ti manda sola? e Paper Moon – Luna di carta.

Nel 1975 entrò a far parte della storia del cinema per avere recitato in Barry Lyndon di Stanley Kubrick, vestendo i panni del protagonista.

L’attore venne anche preso in considerazione per i ruoli di Rocky Balboa (Rocky) e di Michael Corleone (Il Padrino).