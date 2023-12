In attesa di tornare ad esibirsi dal vivo al Festival di Sanremo 2024, Giovanni Allevi ha lanciato il brano Tomorrow. Nel farlo, ha confessato che è stato costretto ad indossare il busto per registrare il video.

Giovanni Allevi torna in scena con il busto

Durante la pausa forzata a causa della terribile malattia contro cui sta lottando, Giovanni Allevi ha composto un brano bellissimo. Si intitola Tomorrow e ha un significato intimo: “Perché domani ci sia per tutti noi un giorno più bello“. Il Maestro ha svelato che per registrare il videoclip, in una location da favola come il Colosseo, ha dovuto indossare il busto.

La confessione di Giovanni Allevi

Giovanni, a didascalia di uno scatto che lo ritrae sul set del videoclip Tomorrow, ha scritto:

“Il regalo più bello lo state facendo voi a me, grazie ai dolci e profondi pensieri con cui accompagnate il mio ritorno alla musica. Certo, nel video si intuisce la mia sofferenza: sotto il cappotto un busto molto stretto protegge la mia schiena, tra una ripresa e l’altra ho dovuto fermarmi e riposare, le dita, ancora, ogni tanto cedono. Ma altrettanto si intuisce il mio forte amore per la vita e per la musica, ed è questo ciò che conta. Che Tomorrow vi sia di ispirazione! Nell’attesa di incontrare di nuovo il pubblico palpitante dal vivo, vi saluto con tutto il mio affetto”.

Giovanni Allevi ospite di Sanremo 2024

Giovanni Allevi indosserà il busto anche al Festival di Sanremo 2024? Non possiamo saperlo. Di certo, i telespettatori non vedono l’ora di rivederlo sul palco, immerso nella sua bellissima e commovente musica. Il primo appuntamento dopo lo stop dovuto alla malattia è proprio quello con la kermesse musicale, dove è stato invitato come super ospite.