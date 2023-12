Non ci sono state belle notizie per i fan del cantante Nino D’Angelo. L’artista partenopeo avrebbe dovuto esibirsi nella sera dell’8 dicembre alle 21 a Latina sul palcoscenico del Teatro D’Annunzio. A causa di una influenza il concerto del cantante è stato annullato. Tale data – ha spiegato lo stesso cantante sulla sua pagina Facebook – non potrà purtroppo essere recuperata.



Nino D’Angelo, annullato il concerto a Latina: la data non sarà recuperata

Inizialmente si era parlato di posticipare il concerto al 23 dicembre. Purtroppo, come è stato spiegato dal cantante e dalla stessa organizzazione dell’evento ciò non sarà purtroppo possibile. L’artista ha annunciato così su Facebook l’annullamento della data: “Purtroppo Vi comunico che, per motivi indipendenti dalla mia volontà, la data prevista per oggi, 8 dicembre a Latina sarà annullata e non recuperata. Per l’intero rimborso dei biglietti potrete rivolgervi al punto vendita d’acquisto o al canale di vendita Ticket One. Vi abbraccio forte e scusate per il disagio….”.

Questo invece il comunicato del teatro D’Annunzio: “Il concerto di Nino D’Angelo, previsto stasera (venerdì 8 dicembre), al Teatro D’Annunzio di Latina, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci, è annullato causa problemi di salute. Il rimborso è possibile fino al 16 dicembre ore 12:00”.

Come sta il cantante

Nino D’Angelo sta portando in diversi palcoscenici d’Italia il suo tour: “Il Poeta non sa parlare”. Il cantante si era esibito a Latina già il 7 dicembre in una data da tutto esaurito. A causa dei problemi di salute dell’artista, il bis non ha potuto avere luogo. Nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre, Nino D’Angelo ha aggiornato sulle sue condizioni: “Guardando il Napoli con la febbre e l’albero di Natale”.