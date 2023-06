L’ultimo saluto, almeno in questa vita. Si è recato a Villa San Martino ad Arcore alla camera ardente allestita per la morte di Silvio Berlusconi anche l’attore comico milanese Massimo Boldi, storico volto Mediaset nonché grande amico dell’ex premier.

Ecco un breve ricordo di Silvio da parte dell’attore:

«Vengo a Villa San Martino, così come sono venuto tante altre volte per divertirci e cercare di cancellare tutto ciò che non si voleva sentire. In questi ultimi tempi, lui (Berlusconi, ndr) aveva effettivamente bisogno di essere sostenuto e amato. E ora vado a trovarlo, come se fosse ancora qui. Di lui ho tantissimi ricordi, ci siamo conosciuti nel 1977, io facevo già cabaret. Dopo, pian piano, sono entrato a Telealtomilanese e dopo ancora a Canale 5″. […] Era un barzellettiere eccellente, oltre che un cantante straordinario. Amava le canzoni francesi».