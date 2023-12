La notizia ha iniziato a rimbalzare sui siti di informazione e i media tradizionali tedeschi nelle scorse ore: Wolfgang Schäuble è morto. Il noto ex ministro delle finanze si è spento all’età di 81 anni. Da più di 50 anni era membro del Bundestag.

Morto Wolfgang Schäuble: il politico tedesco aveva 81 anni

Wolfgang Schäuble è morto nel corso della serata di ieri, martedì 26 dicembre 2023, a darne notizia è stata la famiglia che si è appoggiata ad alcuni organi di stampa molto noti in Germania. Il politico Cdu aveva 81 anni, era nato a Friburgo nel 1942 ed è stato il parlamentare più presente nella storia del Bundestag. Wolfgang Schäuble, infatti, era diventato parlamentare nell’ormai lontano 1972 e l è stato fino a ieri sera, quando è spirato.

Morto Wolfgang Schäuble: l’attentato

La vita di Wolfgang Schäuble fu messa in serio pericolo già nel 1990, quando l’attacco da parte di un folle che gli sparà tre colpi di arma da fuoco lo costrinse in sedia a rotelle. Schäuble ha resistito con fermezza alle avversità e continuò il suo lavoro, diventando molto noto nel ruolo di ministro delle finanze per la sua linea dura nei confronti della Grecia.