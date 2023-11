Nonno e nipote stavano passeggiando fianco a fianco fra le strade di Villaggio Milano, a Siracusa, quando una moto li ha raggiunti e colpiti in pieno. Lo schianto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stata la bimba (di soli 11 anni) che è rimasta ferita in maniera grave.

Moto falcia nonno e nipote: l’incidente

Sulla dinamica dell’incidente non si sa ancora molto, i poliziotti stanno ancora studiando il caso dopo aver effettuato tutti i rilievi nella giornata di ieri. Erano circa le ore 19 quando una moto ha colpito in pieno nonno e nipote che passeggiavano a Villaggio Milano. La zona in questione è sprovvista di strisce pedonali e, da ormai tanto tempo, i residenti stano chiedendo che vengano esse vengano posizionate. La moto ha falciato l’anziano e l’undicenne: quest’ultima è stata ferita in maniera grave.

Moto falcia nonno e nipote: il ricovero

La bambina è stata trasferita all’ospedale di Siracusa dopo le prime cure ricevute sul posto dai medici del 118. L’undicenne è entrata in pronto soccorso in codice rosso ed in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Molto meno gravi le coneguenze per il nonno.