Moto investe un uomo sull’autostrada A1, bilancio tragico: due morti e un ferito

Il fine settimane si chiude con una grave tragedia della strada: è accaduto nella serata di domenica 23 ottobre sull'autostrada A1. Il bilancio è grave.

È gravissimo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto in autostrada nella serata di domenica 23 ottobre. Stando alle prime informazioni il dramma si è consumato sulla Napoli-Roma intorno alle 19.30 quando una moto ha, per ragioni ancora da accertare, investito un uomo a piedi.

E le conseguenze sono state drammatiche: la persona colpita dalla motocicletta è deceduta sul colpo e così il conducente della due ruote, che viaggiava con una ragazza a bordo, rimasta ferita e trasportata d’urgenza in ospedale.

Moto contro pedone sull’A1, due morti sul colpo

Inevitabilmente il sinistro ha mandato in tilt la circolazione sul tratto di autostrada interessato, ovvero l’innesto 162 nei pressi di Afragola, in direzione Roma.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, giunte tra il bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale. Le prime informazioni sono state diffuse dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate e potrebbero aiutare a fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente: pare che l’uomo investito stesse attraversando a piedi il tratto dell’A1 ma non è al momento chiaro il motivo ovvero se avesse problemi con l’auto e se si sia trattato di un gesto imprudente.

In quel momento è transitata la moto con i due giovani a bordo.

La ricostruzione dell’incidente

Si è trattato dunque di un impatto estremamente violento dal momento che due delle tre persone coinvolte sono morte sul colpo. La ragazza si trova ricoverata all’ospedale del Mare e avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Oltre alle ambulanze del 118 sono intervenute varie pattuglie delle forze dell’ordine, a lungo impegnate nell’effettuare tutti i rilievi del caso, ed il personale di Autostrade per verificare l’entità dei danni e predisporre eventuali chiusure.

Inevitabilmente l’incidente ha provocato la formazione di una lunga colonna di veicoli con code che hanno superato i 4 km tra Napoli e Portici Sud, in direzione Napoli. Nel frattempo è stata accertata l’età di una delle vittime, ovvero il motociclista: aveva solo 22 anni. Non è da escludere che il magistrato di turno possa decidere, nelle prossime ore, di aprire un fascicolo d’inchiesta per arrivare a determinare la precisa dinamica dell’incidente e capire perchè l’uomo si trovasse in autostrada a piedi.