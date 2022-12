Muore a 30 anni per colpa della malattia: "Animo gentile e solare"

Tragedia in provincia di Bergamo, dove una giovane donna muore a 30 anni per colpa della malattia: il suo era un “animo gentile e solare”.

Cristel Epis mancherà a tutti per la dolcezza del suo carattere e per la disponibilità e le sue esequie hanno segnato un momento di dolore fortissimo, quando si sono tenute martedì mattina nella chiesa della cittadina di Grassobbio. Da quanto si apprende da L’Eco di Bergamo Cristel Epis aveva solo 30 anni e ad ucciderla è stato un tumore.

Muore a 30 anni per colpa della malattia

Al funerale hanno partecipato “amiche di infanzia, compagne di scuola, parenti, zii e zie, i genitori Luisella e Antonio affranti ma dignitosi”.

E le parole del parroco celebrante, don Giandomenico Epis, hanno dato il senso di un’omelia struggente: “La ricordiamo per gentilezza d’animo, solarità, sorriso e riconoscenza”. E ancora: “Aveva un grazie anche per ogni piccola cosa”.

“A 30 anni dovresti essere nel pieno della vita”

Sui social in queste ore di dolore da quando Cristel è scomparsa si sono susseguiti post commoventi di dolore e vicinanza ai cari della povera 30enne scomparsa in maniera così tragica.

Eccone uno esemplare: “Perché alla fine a 30 anni dovresti essere nel pieno della vita, felice come in questa foto ma con un briciolo di maturità sicuramente in più. Ed invece questo è ciò che resta, una foto, dei ricordi. Son tre giorni che ci penso, le serate ‘uorc in progres’ in cui sfidavamo il mondo ai quiz o i karaoke stonati della Gianna che facevano piegare dalle risate il locale erano proprio belle… ma la vita è ingiusta! Buon viaggio“.