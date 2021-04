Muore il papà di Patrizio Rispo e l’attore lo ricorda con un commovente addio: gli amici, i colleghi e i fan hanno subito voluto esprimere cordoglio

Muore il papà di Patrizio Rispo e l’attore lo ricorda con un commovente addio. Il popolare interprete della serie Un Posto al Sole ha voluto annunciare la morte del padre sui social, su Instagram. “Ciao papà, amico mio bello”. Così ha esordito Rispo nell’annunciare la scomparsa del genitore.

Con quella frase ed una semplice foto. La notizia della scomparsa del padre dell’attore storico di Un Posto al Sole ha innescato centinaia di messaggi di cordoglio sicero.

Muore il papà di Patrizio Rispo: “Amico mio bello”

Tutti, amici, fan, conoscenti e persone del mondo dello spettacolo hanno voluto far sentire a Rispo la vicinanza in un momento così difficile. Fra quelle centinaia di messaggi sono comparsi quasi subito quelli dei colleghi storici di Un posto al Sole.

Fra loro Alberto Rossi, che nella soap interpreta il giornalista Michele Saviani, anch’egli presenza storica. Rossi ha scritto con il tono di empatia che sottintende grandi amicizie o grandissime intese “Tu sai, vero, il mio bene”. Claudia Ruffo, alisa Angela Poggi nella serie, ha ripiegato sugli emoticon.

Gli amici e i ricordi di un nonno amorevole

E pochi giorni fa, in occasione della Festa del Papà, Rispo aveva celebrato il suo genitore nel suo ruolo più dolce, quello di nonno degli adorati nipoti Giordano e Tommaso.

Rispo ha un rapporto molto franco ed empatico con il mondo dei social, di cui si era servito in questi mesi per raccontare se stesso durante i drammatici mesi della pandemia. Iconici sono da sempre stati gli scatti su quella che è considerata unanimemente la sua grande passione: la cucina. Rispo si è anche distinto per la cura che ha messo nella sua comunicazione in merito alla necessità di rispettare le regole anti covid. Oltre a quello l’attore non si mai neanche risparmiato nell’esprimere giudizi politici sulla magmatica situazione italiana.