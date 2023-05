Muore il proprietario, il cane Nikki ed il peluche in bocca commuovono i social che non resistono a quello strazio

Arriva dagli Usa la struggente storia per cui muore il proprietario ed il cane Nikki vaga con il suo peluche in bocca. L’odissea di dolore dell’animale è finita quando a Detroit in metro qualcuno lo ha segnalato quel peloso ammalato di dolore. Da quanto si apprende Nikki, che è un pastore tedesco, gira con il suo amico di peluche preferito. E grazie ad alcuni volontari oggi entrambi sono al sicuro in una casa calda e asciutta.

Muore il proprietario, cane vaga con il peluche

Nikki ha trascorso mesi in balìa delle intemperie e sui social le foto ed il video del cucciolo che vagava in strada sotto la pioggia hanno commosso tutti. In bocca Nikki aveva il suo amato pupazzo ed alla fine una associazione che si occupa di animali non ha deciso di intervenire. Ha rintracciato perciò e salvato il cane. Nikki ad di maggio era finito nelle immagini dell’area metropolitana di Detroit.

La testimonianza di Gail Montgomery

E la cofondatrice di Almost Home Animal Rescue League Gail Montgomery ha spiegato a People: “Ho ricevuto alcuni messaggi privati e foto di questo cane che trasportava il suo peluche, mentre pioveva nel centro di Detroit. È stato straziante”. Da allora, da quello strazio, Nikki è stato salvo.